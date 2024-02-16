Это уже весна? Прогноз погоды в Беларуси на выходные

В воскресенье, 18 февраля, сохранится влияние атмосферных фронтов, смещающихся на территорию России. Ночью на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем преимущественно будет без осадков.



Ветер северо-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от −3°С до +4°С, максимальная днем будет от −2°С по северо-востоку до +5°С в западных и южных районах.