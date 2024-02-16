Это уже весна? Прогноз погоды в Беларуси на выходные

В субботу, 17 февраля, белорусов ждет облачная с прояснениями погода. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Утром и днем местами в северо-восточной части страны усилится ветер, порывы будут достигать 15−18 м/с.
Минимальная температура ночью составит от −3°С до +3°С, днем воздух прогреется от +2°C до +8°C, а по югу ожидаются почти весенние +10°C.
В воскресенье, 18 февраля, сохранится влияние атмосферных фронтов, смещающихся на территорию России. Ночью на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем преимущественно будет без осадков.
Ветер северо-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от −3°С до +4°С, максимальная днем будет от −2°С по северо-востоку до +5°С в западных и южных районах.