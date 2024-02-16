Герой Беларуси Дарья Домрачева появилась на детских соревнованиях в Минске

Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева появилась на детских соревнованиях в Минске, пишет БелТА.
Сообщается, что известная биатлонистка наградила победителей спринтерских гонок среди детей с подростков по биатлону на призы президентского спортивного клуба «Снежный снайпер», который состоялся в Раубичах. На соревнования приехали 168 детей со всех регионов страны.
Домрачева обратила внимание на то, что соревнования шикарного уровня, добавив, что участникам можно лишь позавидовать. Она также отметила, что у них есть возможность уже сейчас примерить на себя роль профессионального спортсмена, посмотреть на других участников и понять, что это действительно их.
— Помните одно: выходя на трассу или тренировку, наслаждайтесь моментом. Старайтесь всегда быть сегодня лучше, чем вчера, — подчеркнула спортсменка.