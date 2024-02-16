Герой Беларуси Дарья Домрачева появилась на детских соревнованиях в Минске

Домрачева обратила внимание на то, что соревнования шикарного уровня, добавив, что участникам можно лишь позавидовать. Она также отметила, что у них есть возможность уже сейчас примерить на себя роль профессионального спортсмена, посмотреть на других участников и понять, что это действительно их.