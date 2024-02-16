Река Дон войдет в новый федеральный проект по оздоровлению российских рек

С 2021 года в Ростовской области реализуется «дорожная карта» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона. Работа ведется по 22 направлениям, которые, например, включают в себя строительство Багаевского гидроузла, реконструкцию Донского магистрального канала, строительство очистных сооружений и очистку малых рек.
Заместитель председателя Заксобрания региона, председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко рассказал, что, несмотря на реализуемые мероприятия и принимаемые меры, в регионе остается ряд важных вопросов, связанных с оздоровлением Дона.
«Уже два года работает программа оздоровления реки Дон и ее притоков. Мы видим, что за это время уже кое-что сделано, но этого крайне недостаточно. Не случайно по инициативе правительства области и Законодательного Собрания сегодня разрабатывается план работ в рамках нового федерального проекта по оздоровлению рек, в том числе реки Дон, который стартует с 2025 года».
Новый федеральный проект по комплексному оздоровлению рек будет запущен с 2025 года. В него войдут реки Дон, Волга, Урал, Иртыш, Амур, Нева и другие.
В разработку нового проекта войдет опыт, полученный при реализации прошлой «дорожной карты». Уже запланированы работы на 33 водных объектах Ростовской области, на четыре из них уже подготовлена проектно-сметная документация.
«Мы послушали, как выполняется “дорожная карта” по масштабному проекту оздоровления Цимлянского водохранилища и бассейна реки Дон, а там есть и обязательства субъекта. Результатом станут рекомендации, которые мы доработали с учетом полученной информации. В обсуждении прозвучали несколько предложений по изменению законодательства, прежде всего федерального, которые мы намерены добавить в рекомендации и инициировать с помощью наших депутатов Государственной Думы и сенаторов на федеральном уровне», — рассказал первый заместитель председателя Заксобрания Дона, председатель комитета по строительству Сергей Михалев.