Река Дон войдет в новый федеральный проект по оздоровлению российских рек

«Мы послушали, как выполняется “дорожная карта” по масштабному проекту оздоровления Цимлянского водохранилища и бассейна реки Дон, а там есть и обязательства субъекта. Результатом станут рекомендации, которые мы доработали с учетом полученной информации. В обсуждении прозвучали несколько предложений по изменению законодательства, прежде всего федерального, которые мы намерены добавить в рекомендации и инициировать с помощью наших депутатов Государственной Думы и сенаторов на федеральном уровне», — рассказал первый заместитель председателя Заксобрания Дона, председатель комитета по строительству Сергей Михалев.