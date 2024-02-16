В минтрансе сообщили, где в Уфе появятся умные светофоры

Как пояснили в ведомстве, светофоры модернизируют на наиболее оживленных участках дорог.
Это улицы Комсомольская, Кувыкина, Зорге, Лесотехникума, 8 Марта, Вологодская, Валиди, К. Маркса, Софьи Перовской, Сочинская, 50 лет Октября, Центральная. В итоге пропускная способность этих загруженных улиц увеличится примерно на 20%.
Как сообщал Башинформ, в 2022 году в Уфе был установлен 51 «умный» светофор, а также 134 детектора интенсивности транспортного потока и одно информационное табло подсистемы метеомониторинга.