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В минтрансе сообщили, где в Уфе появятся умные светофоры

До конца текущего года в Уфе появятся ещё 39 «умных» светофоров, сообщили в минтрансе РБ. Вместе с ними смонтируют 110 детекторов транспортного потока и 70 камер видеонаблюдения. Аппаратуру и работы профинансирует бюджет нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Источник: Минтранс РБ

Как пояснили в ведомстве, светофоры модернизируют на наиболее оживленных участках дорог.

Это улицы Комсомольская, Кувыкина, Зорге, Лесотехникума, 8 Марта, Вологодская, Валиди, К. Маркса, Софьи Перовской, Сочинская, 50 лет Октября, Центральная. В итоге пропускная способность этих загруженных улиц увеличится примерно на 20%.

Как сообщал Башинформ, в 2022 году в Уфе был установлен 51 «умный» светофор, а также 134 детектора интенсивности транспортного потока и одно информационное табло подсистемы метеомониторинга.