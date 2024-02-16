В минтрансе сообщили, где в Уфе появятся умные светофоры

До конца текущего года в Уфе появятся ещё 39 «умных» светофоров, сообщили в минтрансе РБ. Вместе с ними смонтируют 110 детекторов транспортного потока и 70 камер видеонаблюдения. Аппаратуру и работы профинансирует бюджет нацпроекта «Безопасные качественные дороги».