Запускаются прямые авиарейсы из Ташкента в Варшаву

С 13 марта польская авиакомпания LOT Polish Airlines начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Варшава — Ташкент — Варшава, пишет ИА «Дунё».
На мероприятии, прошедшем в посольстве Узбекистана, отмечалось, что в прошлом году страну посетили 8 тысяч туристов из Польши, в этом году ожидается, что этот показатель вырастет до 25 тысяч.
Директор департамента продаж компании LOT Polish Airlines Марта Вишневска подчеркнула, что страны Евросоюза очень заинтересованы в развитии туристического обмена с Узбекистаном, имеющим богатую историю и культуру. Она выразила надежду, что сотрудничество в туристической сфере между Польшей и Узбекистаном имеет хорошие перспективы.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю: из Варшавы в Ташкент — по средам, пятницам и воскресеньям, из Ташкента в Варшаву — по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Boeing 737 MAX 8 aircraft.
Стоимость билета из Варшавы в Ташкент начинается от 5,5 млн сумов, из Ташкента в Варшаву — от 6,8 млн сумов.