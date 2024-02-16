17 февраля в Перми ограничат движение транспорта по Красавинскому мосту

«17 февраля с 09:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста (правого), участок от улицы Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов», — пояснили в министерстве со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье».