17 февраля в Перми ограничат движение транспорта по Красавинскому мосту

Движение транспорта по Красавинскому мосту в Перми ограничат 17 февраля, сообщает региональное министерство транспорта.
«17 февраля с 09:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста (правого), участок от улицы Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов», — пояснили в министерстве со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье».
Причиной введения временных ограничений стали ремонтные работы. Как стало известно сайту perm.aif.ru, они будут идти на 489-м километре объекта. Там будут ремонтировать деформированный участок дорожного покрытия.
Автомобилистов просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать пути объезда Красавинского моста или маршрут следования по нему 17 февраля.