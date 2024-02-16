В Казахстане спасли 27 узбекистанцев, застрявших в мороз на дороге

По информации посольства Узбекистана, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области эвакуировали 64 человека из застрявшего автобуса, следовавшего из Астаны в Челябинск. Среди пассажиров — 27 граждан Узбекистана, в том числе 12 детей.
Эвакуированные были доставлены в пункт обогрева, где им предоставили горячее питание и другие необходимые вещи.
Дипмиссия нашей страны держит данный вопрос на контроле и поддерживает контакт с акиматом, департаментами полиции и ЧС Акмолинской области.
Также в посольстве призвали граждан Узбекистана воздержаться от поездок в период сложных погодных условий.
Напомним, что это не первый подобный случай. В декабре прошлого года в Акмолинской области Казахстана на морозе застрял автобус с 28 пассажирами. Среди них было двое граждан Узбекистана.
Также в декабре в Актюбинской области опрокинулся автобус, который вез 32 граждан Узбекистана.