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В Казахстане спасли 27 узбекистанцев, застрявших в мороз на дороге

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Казахстане из-за технической неисправности застрял автобус, среди пассажиров — 27 граждан Узбекистана. Местные спецслужбы эвакуировали людей в пункт обогрева, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
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Источник: Podrobno.uz

По информации посольства Узбекистана, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области эвакуировали 64 человека из застрявшего автобуса, следовавшего из Астаны в Челябинск. Среди пассажиров — 27 граждан Узбекистана, в том числе 12 детей.

Эвакуированные были доставлены в пункт обогрева, где им предоставили горячее питание и другие необходимые вещи.

Дипмиссия нашей страны держит данный вопрос на контроле и поддерживает контакт с акиматом, департаментами полиции и ЧС Акмолинской области.

Также в посольстве призвали граждан Узбекистана воздержаться от поездок в период сложных погодных условий.

Напомним, что это не первый подобный случай. В декабре прошлого года в Акмолинской области Казахстана на морозе застрял автобус с 28 пассажирами. Среди них было двое граждан Узбекистана.

Также в декабре в Актюбинской области опрокинулся автобус, который вез 32 граждан Узбекистана.