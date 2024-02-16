Как будет выглядеть новая набережная в Крымске — рассказал губернатор

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своем канале в Telegram (18+) опубликовал фотографии проекта новой набережной вдоль реки Адагум в Крымске. Пешеходную зону обустроят к сентябрю 2024 года.
Глава региона подчеркнул, что проект победил в рейтинговом голосовании и при его разработке были учтены все пожелания жителей города.
Вениамин Кондратьев рассказал, что на набережной предусмотрены игровые и спортивные площадки с тренажерами. В зоне отдыха установят навесы и даже видовой амфитеатр. Все малые архитектурные формы изготовят на предприятиях Краснодарского края. Разработчики проекта также предложили вертикальное озеленение.
— Уверен, обновленная набережная станет любимым местом для семейного отдыха, — написал в Telegram Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что в Краснодарском крае комфортными и благоустроенными стараются сделать общественные пространства во всех городах и районах края.
— Всего же до конца этого года планируем благоустроить 104 зеленые зоны — парки, скверы, набережные, а также дворовые территории, — добавил глава Кубани.