Как будет выглядеть новая набережная в Крымске — рассказал губернатор

Вениамин Кондратьев рассказал, что на набережной предусмотрены игровые и спортивные площадки с тренажерами. В зоне отдыха установят навесы и даже видовой амфитеатр. Все малые архитектурные формы изготовят на предприятиях Краснодарского края. Разработчики проекта также предложили вертикальное озеленение.