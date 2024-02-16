Калининград побил температурный рекорд для 16 февраля

В пятницу, 16 февраля, в Калининграде зафиксировали суточный температурный рекорд. Информацию об этом опубликовали в группе «Погода и метеоявления в области» «ВКонтакте».
В первой половине дня воздух прогрелся до +12,4°С. Предыдущее максимальное значение фиксировали в 2019 году — +12,1°С.
«В данный момент наблюдаются пик повышения температуры и окончательное максимальное значение мы узнаем лишь вечером, в конце метеорологических суток», — говорится в публикации.
В ближайшие дни в Калининградской области ожидается похолодание. Днём в субботу температура воздуха составит +9°С, в воскресенье опустится до +3°С.