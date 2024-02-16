Белорусам сказали про мощную вспышку на Солнце 16 февраля

Сообщается, что солнечная вспышка произошла примерно в 09.82. Она была классифицирована как Х2.6, что является четвертой по силе. Однако руководитель лаборатории Сергей Богачев допустил, что влияние данной вспышки на Солнце на Землю будет крайне малым, добавив, что она не спровоцирует магнитных бурь. К слову, их возможность специалист оценил менее чем в 5%.