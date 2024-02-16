Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Алиханов рассказал, за какое время речной трамвай от Куршской косы будет добираться до Мысовки

Жителям востока области такой путь до моря обойдётся дешевле, считает губернатор.

Запуск речного трамвая между Куршской косой и Мысовкой позволит пересекать залив за 45 минут, а также упростит поездки на море жителям востока области. Такое мнение губернатор региона Антон Алиханов высказал на открытии очередного сезона проекта «Бизнес Баттл» в пятницу, 16 февраля.

«Мы хотим из Рыбачьего, где сейчас строят комплекс, намывается полуостров небольшой, но с инфраструктурой для причалов, создать возможность для всех туристов, которые приезжают на Куршскую косу, садиться на корабль и в течение 40−45 минут добираться до Мысовки», — отметил губернатор.

По мнению Алиханова, проект принесёт пользу и жителям региона — путешествия на море будут занимать меньше времени и дешевле.

«Потому что из Советска доехать до условного Зеленоградска, отдохнуть и вернуться… Нужно день полностью на это потратить, если не больше. Проект от залива до залива включает проект Куршского моста. Если будут бизнес-идеи, мы с удовольствием это поддержим».

сказал глава области

Новый водный маршрут от Причалов до Куршской косы хотели запустить к 2025 году. Позже власти стали рассматривать другие варианты строительства «моста» через залив — от Рыбачьего до Мысовки.