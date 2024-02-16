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Ирина Слуцкая рассказала, как построить карьеру даже в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 16 февраля, ФедералПресс. Известная фигуристка приехала в Волгоград и встретилась с юными спортсменами. Она им рассказала, как построить карьеру.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Нужно стараться выполнить разряд, завоевать награды и получить звания. Все это нужно сделать к определенному возрасту, иначе потом тебя просто спишут со счетов», — отметила Ирина Слуцкая.

Однако звезда отметила, что у тех, кто не построит карьеру, все равно останется возможность участвовать в любительских турнирах. Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы вдохновила будущих фигуристов, продемонстрировав свои умения на льду.

Также Слуцкая отметила, что не надо сдаваться, несмотря на то, что сейчас происходит в мире — санкции и тому подобное. По ее словам, необходимо тренироваться в тех же темпах, что и раньше, и усложнять программы.

Ранее чемпион мира по кикбоксингу Антон Салчак рассказал, как добиться успеха, если ты из маленького города.