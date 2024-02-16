Главные новости недели

Алексей Навальный умер в колонии

Причины смерти устанавливаются.



СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

По данным Минздрава, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.



Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества.



Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву.



Промес приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

В данный момент Промес находится в расположении «Спартака» на тренировочных сборах в ОАЭ.



В российских регионах смогут запрещать «наливайки»

Соответствующий закон вступит в силу с апреля.



Филипп Киркоров выступил в Горловке

Певец выступил в городской больнице в ДНР.