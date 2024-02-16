Главные новости недели

Алексей Навальный умер в колонии
Причины смерти устанавливаются.
СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду
По данным Минздрава, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества.
Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву.
Промес приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
В данный момент Промес находится в расположении «Спартака» на тренировочных сборах в ОАЭ.
В российских регионах смогут запрещать «наливайки»
Соответствующий закон вступит в силу с апреля.
Филипп Киркоров выступил в Горловке
Певец выступил в городской больнице в ДНР.
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Алексей Навальный умер в колонии