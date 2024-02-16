До 10 литров ягод с куста. Как вырастить ежевику, рассказала опытный садовод

На одном месте ежевика может плодоносить больше 15 лет, поэтому к ее посадке следует подойти со всей ответственностью. В дикой природе она в основном растет на лесных полянах, зацветая обильно на открытых солнечных участках. К почве эта ягода предъявляет куда меньше требований, нежели малина. Главное, чтобы земля не была слишком легкой, но насыщенной перегноем и хорошо дренированной. Самыми благоприятными считаются слабокислые или нейтральные земли. Что касается сезона, то ежевику можно сажать как весной, так и осенью. Правда, если вы живете в северном регионе, то самый подходящий месяц — май при отсутствии риска возвратных заморозков.