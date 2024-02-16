До 10 литров ягод с куста. Как вырастить ежевику, рассказала опытный садовод

Ежевика, находясь долгое время в тени своей ближайшей родственницы — малины, уверенно покоряет садовые участки благодаря высокой урожайности и неприхотливости. Когда лучше всего сажать кустики, как о них заботиться, защищая от непрошеных гостей-вредителей? Об этом и многом другом спросили у садовода со стажем Юлии Щелкун из Пуховичского района, которая собирает до 10 литров ягод с одного куста.
Лентой или кустом
На одном месте ежевика может плодоносить больше 15 лет, поэтому к ее посадке следует подойти со всей ответственностью. В дикой природе она в основном растет на лесных полянах, зацветая обильно на открытых солнечных участках. К почве эта ягода предъявляет куда меньше требований, нежели малина. Главное, чтобы земля не была слишком легкой, но насыщенной перегноем и хорошо дренированной. Самыми благоприятными считаются слабокислые или нейтральные земли. Что касается сезона, то ежевику можно сажать как весной, так и осенью. Правда, если вы живете в северном регионе, то самый подходящий месяц — май при отсутствии риска возвратных заморозков.
— Весна — оптимальное время, ведь корневая система растения должна плотно укорениться, разрастись. К тому же не придется на лето создавать укрытие. Куст лучше адаптируется и приживется, — говорит Юлия Щелкун. — Главное требование при осенней посадке — до первых заморозков должно остаться не меньше месяца. Чтобы молоденький куст не промерз, высаживаем его в почву вместе с земляным комом, в котором он находился.
Садоводы применяют два метода посадки ежевики — ленточный и кустовой. В первом случае растение высаживается длинным рядом с расстоянием между саженцами в 50−100 сантиметров, междурядье — 200−300 сантиметров. Если использовать шпалеры для подвязки, то дистанцию можно сократить как минимум вдвое. Это значительно экономит пространство, особенно в небольшом саду. При кустовом способе ежевика образует квадрат, в углах которого выкапывают ямы и размещают порядка трех кустов. Чтобы упростить сбор урожая, нужно закрепить в середине опорный столб.
Сорт сорту рознь
Лучшим сортом ежевики для начинающих садоводов наша собеседница считает «агавам», выращивание и уход за которым не требует особых знаний агротехники. Ягоды вырастают небольшими, весом около четырех граммов.
— Так как для меня важен не только вкус, но и размер ягод, то для посадки определила два подходящих сорта — «натчез» и «прайм арк фридом». Посадила их рядом, но со временем поняла, что кусты совершенно разные как по срокам созревания, так и по морозоустойчивости, — отмечает Юлия. — Их объединяет солнцелюбие, хотя в полутенистых местах они тоже неплохо растут и дают урожай.
По словам садовода, «натчез» — ранний сорт, куда более зимостойкий, чем «фридом». Правда, оба куста нужно на зиму пригибать к земле и в случае малоснежности обязательно укрывать белым плотным спанбондом. Очень важно уберечь растения от мороза, чтобы на будущий год получить хороший урожай.
— «Натчез» — ветвистый, доходящий до 2,5 метра. Поэтому весной важно подумать о специальной опоре, которая будет его поддерживать. Она должна быть крепкой, но не травмировать куст. Ветки следует аккуратно расположить веером, — поясняет Юлия. — Каждую подвязать мягкой бечевкой из натурального материала. Если включить фантазию, то можно украсить сад красивой и оригинальной аркой из ежевичного куста. «Прайм арк фридом» — сорт ремонтантный, отличающийся двойным плодоношением. Урожай ягод можно получить в июне и сентябре-октябре. Если хотите, сократите сбор до одного раза в сезон — в октябре. Для этого следует при обрезке куста оставлять ветки не более 50 сантиметров в длину. Если оставить метровые, то пойдут боковые побеги и ягоды успеют поспеть в июне.
— Я делаю именно осенний урожай. Тогда ягод больше и они намного крупнее — доходят до шести сантиметров, — уточняет наша героиня и отмечает, что ежевика современных сортов не костянистая и кислая, она имеет черничный привкус и куда более мягкую структуру.
Удобряй, да меру знай!
К уходу за ежевичной культурой существует ряд требований. Особое внимание поливу: грунт следует увлажнять в первые три месяца после посадки каждые 3−4 дня. Затем поливать растение достаточно раз в неделю. Не забываем про рыхление и мульчирование, за счет которых к корням поступает необходимый кислород.
— Если летом малое количество осадков, то без должного полива снизится и объем урожая, а ягоды будут мельче обычного. При этом поливать нужно в меру, чтобы не гнили корни. Во время жары я раз в три дня пою растение из расчета два ведра под куст. Также прибегаю к мульчированию прикорневой шейки соломой или скошенной травой. Это в разы сокращает рост сорняков вокруг куста.
Не менее важно обеспечить растение подкормкой. Ежевика достаточно быстро разрастается, следовательно, затрачивает много сил, а вместе с ними и питательных веществ. Для их восполнения нужно провести весеннюю подкормку азотосодержащими средствами, летом — калийными, осенью — комплексными препаратами, к примеру суперфосфатом. В сильную жару удобрение добавлять не стоит, лучше обойтись смесью с золой. Рецепт прост: в 10 литрах воды растворяем ложку уксуса и 500 граммов золы, хорошенько перемешиваем и вносим под каждый куст.
— Обработка от вредителей — обязательное действие. Особенно важно защитить растение от ягодного клеща и малиновой мухи, которые коль уж поселились внутри стебля, то никакое средство не поможет их вытравить, кроме обрезки большого количества ветвей. Такие химические средства, как «Топаз», «Скор», «Фуфанон», можно использовать до цветения куста. После появления ягод лучше обрабатывать биопрепаратами, например «Фитовермом».
Критерии выбора саженца ежевики:
— возраст куста — 1−2 года;
— развитые корни длиной 10−15 см;
— отсутствие повреждений, гнили, сухости, признаков болезни и плесени;
— толщина побегов — 5−8 см;
— наличие как минимум двух побегов на кусте и почки на корневой системе;
— в кадках, с уже сформированной корневой системой.