Брошенная в Воронеже девочка с весом в 710 граммов обретет семью

Брошенная матерью в роддоме малышка, которая весила всего 710 граммов, в скором времени обретет новых родителей. Сейчас они готовят документы на опекунство. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области 16 февраля.
Там пояснили, что сейчас состояние ребенка улучшилось. Она набрала вес и дышит уже без посторонней помощи. Ее перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных № 4 ВОДКБ № 1. Медики продолжат ее обследование и лечение.
Сейчас она весит уже 1600 грамм. Мышечный тонус и двигательная активность приблизились к норме, иммунная и центральная нервная системы развиваются правильно. И девочка уже меньше нуждается в дополнительном обогреве. В скором времени ее планируют из кювеза переложить в обычную кроватку. Также врачи не диагностируют у нее врожденной патологии.
В конце января ее посмотрела семейная пара. Они согласились стать ее родителями и уже готовят документы.
Медики рассказали, что радуются победам малышки, огорчало их только то, что она останется сиротой.
— Мы верили, что произойдёт чудо, и найдутся люди, не боящиеся трудностей и готовые стать нашей крохе мамой и папой. Как оказалось, мы напрасно переживали. Мы невероятно рады за нашу девочку, она достойна быть счастливой и любимой! Будущая мама регулярно навещает девочку и звонит лечащему врачу, чтобы узнать о ек состоянии, -рассказала врач-неонатолог Дарья Илатовская.
Напомним, девочка родилась в декабре на три месяца раньше срока. Ее отправили в реанимацию, и врачи смогли ее выходить.