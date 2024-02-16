Брошенная в Воронеже девочка с весом в 710 граммов обретет семью

Сейчас она весит уже 1600 грамм. Мышечный тонус и двигательная активность приблизились к норме, иммунная и центральная нервная системы развиваются правильно. И девочка уже меньше нуждается в дополнительном обогреве. В скором времени ее планируют из кювеза переложить в обычную кроватку. Также врачи не диагностируют у нее врожденной патологии.