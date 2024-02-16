На вокзале в Казани появилась интерактивная площадка к «Играм будущего»

На вокзале Казань-Восстание к турниру «Игры будущего» открылась интерактивная площадка Just Dance. Здесь все желающие могут попробовать себя в одной из дисциплин состязаний, став участником танцевальной игры.
Как сообщили в пресс-службе РЖД, на месте будут работать волонтеры, которые помогут разобраться в правилах. Площадка будет работать до 5 марта.
Интерактивные площадки также появились на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы.
Напомним: в дни проведения «Игр будущего» электрички Казани переведут на усиленный режим.