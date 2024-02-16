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На вокзале в Казани появилась интерактивная площадка к «Играм будущего»

Все желающие могут попробовать себя в одной из дисциплин состязаний, став участником танцевальной игры.
Источник: Комсомольская правда

На вокзале Казань-Восстание к турниру «Игры будущего» открылась интерактивная площадка Just Dance. Здесь все желающие могут попробовать себя в одной из дисциплин состязаний, став участником танцевальной игры.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, на месте будут работать волонтеры, которые помогут разобраться в правилах. Площадка будет работать до 5 марта.

Интерактивные площадки также появились на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы.

Напомним: в дни проведения «Игр будущего» электрички Казани переведут на усиленный режим.

РЖД