Выставка архивных документов «Юрий Абрамович Ножиков: Человек эпохи» приурочена к 90-летию со дня рождения всенародно избранного главы региона. В экспозиции: коллекция архивных материалов, отражающих различные аспекты жизни и работы политика. Там представлены документы из личного фонда Юрия Ножикова.
Иркутяне могут увидеть личный дипломат первого губернатора Приангарья Юрия Ножикова
Личный дипломат первого избранного губернатора Иркутской области Юрия Ножикова представлен на выставке, которая размещена в региональном архиве, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.