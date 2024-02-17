Иркутяне могут увидеть личный дипломат первого губернатора Приангарья Юрия Ножикова

Выставка архивных документов «Юрий Абрамович Ножиков: Человек эпохи» приурочена к 90-летию со дня рождения всенародно избранного главы региона. В экспозиции: коллекция архивных материалов, отражающих различные аспекты жизни и работы политика. Там представлены документы из личного фонда Юрия Ножикова.