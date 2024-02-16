Естественная убыль населения России сократилась на 17%

В то же время число умерших снизилось на 7,3% относительно итогового показателя за 2022 год (и на 7,6% относительно оперативного), до 1,76 млн человек. Это рекордно низкое значение с 1991 года, когда количество умерших было на уровне 1,69 млн. Смертность снижается после пандемийного всплеска в 2020—2021 годах. Коэффициент смертности в 2023 году сократился до 12 против 13 годом ранее на 1 тыс. человек населения.