Процесс ликвидации вреда от БЦБК и «Усольехимпрома» обсудили в Госдуме

«Комплексно, шаг за шагом мы от такого “наследия” избавляемся. Важно, чтобы подобные объекты больше никогда не появлялись. Именно для этого принят закон, который обязывает собственников особо опасных производств ликвидировать нанесённый природе вред. За пять лет до вывода объекта из эксплуатации должен быть готов и финансово обеспечен план, как они это сделают, с помощью каких технологий. Люди и природа должны быть защищены», — отметил Александр Козлов.