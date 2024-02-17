Процесс ликвидации вреда от БЦБК и «Усольехимпрома» обсудили в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава Минприроды России Александр Козлов обсудили ликвидацию накопленного вреда после деятельности двух крупных промышленных предприятий в регионе. Так, в 2023 году в рамках нацпроекта «Экология» на территории «Усольехимпром» демонтировали 80% сооружений и подземных частей, началась рекультивация шламонакопителя. Также в десять раз снижена концентрация ртути в атмосферном воздухе в Усолье-Сибирском, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.
В планах на текущий год — ликвидация нефтяной линзы у берега Ангары, а также демонтаж 18 надземных и 62 подземных частей зданий и сооружений.
«Ситуация на двух закрытых предприятиях Иркутской области ещё несколько лет назад была близка к экологической катастрофе. На высшем уровне был принят ряд решений, разработан план действий и сегодня ситуация полностью контролируемая. Проводится сложная, многоэтапная работа, и со стороны Государственной Думы этой проблеме уделяется пристальное внимание. Подчеркну, ключевой задачей всего комплекса проводимых мероприятий является экологическая безопасность людей», — сказал Алексей Гордеев.
Александр Козлов добавил, что ликвидация бывших промплощадок «Усольехимпрома» и БЦБК в Иркутской области, опасных как для здоровья людей, так и для экологии — это одни из самых сложных проектов в мировой практике.
«Комплексно, шаг за шагом мы от такого “наследия” избавляемся. Важно, чтобы подобные объекты больше никогда не появлялись. Именно для этого принят закон, который обязывает собственников особо опасных производств ликвидировать нанесённый природе вред. За пять лет до вывода объекта из эксплуатации должен быть готов и финансово обеспечен план, как они это сделают, с помощью каких технологий. Люди и природа должны быть защищены», — отметил Александр Козлов.
Алексей Гордеев также напомнил, что федеральные органы исполнительной власти занимаются вопросами ликвидации НВОС на территории Иркутской области по поручению президента России Владимира Путина — с 2022 года Государственная Дума взяла ситуацию на особый контроль.