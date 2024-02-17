Какой сегодня праздник: 17 февраля

Что интересного произошло 17 февраля?
17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Он был учрежден указом президента России в 2015 году и впервые отмечался 17 февраля 2016 года. День российских студенческих отрядов отмечается для того, чтобы подчеркнуть важность и значимость этого молодежного движения. По случаю праздника проводятся встречи с официальными лицами, акции и флешмобы, выставки и другие мероприятия. А все нынешние или бывшие участники студотрядов надевают свою форменную куртку и проводят в ней весь день.
Жители Ливии сегодня отмечают молодой национальный праздник — День революции. Он был учрежден в память о начале гражданской войны в 2011 году, в ходе которой был свергнут режим Муаммара Каддафи. Народные волнения в Ливии начались в ходе так называемой Арабской весны после свержения правящих режимов в соседних странах — Тунисе и Египте. Народные волнения начались 15 февраля 2011 года в городе Бенгази.
А еще сегодня День спонтанного проявления доброты — неофициальный международный праздник, отмечаемый ежегодно в различных организациях по всему миру, а в Новой Зеландии — даже на общенациональном уровне. Спонтанное проявление доброты — это бескорыстный поступок, совершаемый для того, чтобы подбодрить человека или группу людей или оказать ему (им) посильную помощь. Считается, что этот термин придумала американская писательница Энн Херберт. А автором праздника является новозеландец Джош де Джонг.
Исторические события 17 февраля в мире
1947-й — основана Международная ассоциация юристов;
1947-й — созданы органы внутренних дел на режимных объектах Российской Федерации;
1983-й — утвержден стандарт языка программирования Ada;
1993-й — основано акционерное общество «Газпром».
Исторические события 17 февраля в Казахстане
1993-й — в Алматы начало функционировать дипломатическое представительство Организации Объединенных Наций;
2009-й — в Казахском национальном аграрном университете (КазНАУ) состоялась презентация проекта «Электронное общежитие».
Дни рождения знаменитостей 17 февраля в мире
В 1906 году родилась Агния Барто — советская писательница, радиоведущая, автор стихов для детей «Подкидыш», «Слон и веревочка»;
в 1947 году родился Вячеслав Малежик — эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России;
в 1963 году родился Майкл Джордан — американский баскетболист, игрок NBI;
в 1981 году родилась Пэрис Хилтон — американская актриса и фотомодель (фильмы «Блондинка в шоколаде», «Красавица и уродина»).
Кто родился 17 февраля в Казахстане
В 1944 году родилась Камилла Ли — искусствовед, член Союза художников Казахстана;
в 1972 году родился Нуржан Сманов — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу.
День смерти знаменитостей 17 февраля в мире
В 1934 году умер Зигберт Тарраш — один из крупнейших шахматистов и теоретиков шахмат;
в 1988 году умер Александр Башлачев — русский рок-поэт, автор и исполнитель песен;
в 1996 году умер Николай Старостин — советский футболист, один из создателей и капитан футбольной команды «Спартак»;
в 2004 году умерла Софья Головкина — артистка балета, педагог, балетмейстер, народная артистка СССР.
Народный праздник 17 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Николай Студеный. В церковном календаре это дата почитания преподобного исповедника Николая, игумена Студийского. В народе его прозвали Студеным, поскольку в этот день почти всегда стоит сильный мороз. Другое название праздника — Волчий сват — связано со звериными играми, приходящимися на этот период. Считалось, что только Николе Студеному известно, где устраивают логово волки и обитают лисы. За открытое исповедование христианской веры и самоотверженность преподобный был награжден даром исцеления. После смерти в 868 году целительную силу сохранили его мощи.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.