Какой сегодня праздник: 17 февраля

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. Он был учрежден указом президента России в 2015 году и впервые отмечался 17 февраля 2016 года. День российских студенческих отрядов отмечается для того, чтобы подчеркнуть важность и значимость этого молодежного движения. По случаю праздника проводятся встречи с официальными лицами, акции и флешмобы, выставки и другие мероприятия. А все нынешние или бывшие участники студотрядов надевают свою форменную куртку и проводят в ней весь день.