Какой сегодня день: 17 февраля

Знаете ли вы, что ежегодно 17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты? О том, чем еще ознаменовано 17 февраля, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 17 февраля
В 1600 году в Риме сожгли Джордано Бруно.
В 1852 году музей «Эрмитаж» впервые открыли для широкой публики.
В 1936 году стартовал I чемпионат СССР по хоккею с мячом.
В 1982 году на экраны вышел знаменитый советский фильм Татьяны Лиозновой «Карнавал».
В 2008 году парламент Республики Косово провозгласил независимость от Сербии.
Кто родился 17 февраля
Писатель Агния Барто (1901−1981).
Певец Вячеслав Малежик (1947).
Баскетболист Майкл Джордан (1963).
Писатель Евгений Гришковец (1967).
Основатель группы Green Day Билли Джо Армстронг (1972).
Актер Джозеф Гордон-Левитт (1981).
Актриса Пэрис Хилтон (1981).
Музыкант Эд Ширан (1991).
17 февраля в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память преподобного Исидора Пелусиота, преподобного Кирилла Новоезерского, благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.
Именины
17 февраля именины у Юрия, Петра, Сергея, Федора, Михаила, Николая, Кирилла, Иосифа, Ивана, Дмитрия, Василия, Георгия, Бориса, Аркадия, Александра, Алексея, Андрея, а также у Анны и Екатерины.
17 февраля в народном календаре
На Руси этот день называли Никола Студеный. А прозвали его так потому, что очень редко этот день выдавался без морозов. Люди всегда 17 февраля приговаривали: «На Студеного Николу снега навалит гору». Обязательно наблюдали и за самой природой в этот день: если еловые ветки нагибались к земле, то стоило ждать метель. Если же лиственные деревья в лесу чернели, то это означало скорую оттепель.