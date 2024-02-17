Какой сегодня день: 17 февраля

На Руси этот день называли Никола Студеный. А прозвали его так потому, что очень редко этот день выдавался без морозов. Люди всегда 17 февраля приговаривали: «На Студеного Николу снега навалит гору». Обязательно наблюдали и за самой природой в этот день: если еловые ветки нагибались к земле, то стоило ждать метель. Если же лиственные деревья в лесу чернели, то это означало скорую оттепель.