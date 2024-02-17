Что можно и нельзя делать в день Николы Студеного 17 февраля, который называют Волчий сват

Православная церковь 17 февраля вспоминает Николая Исповедника. В народе отмечают день Николы Студеного. Название возникло из-за того, что в указанный день бывают сильные морозы. Также празднуют Волчий сват по причине того, что 17 февраля в лесу выходили дикие звери.
Что нельзя делать 17 февраля
Не рекомендуется веселиться без поводов. Это может привести к финансовым потерям. Запрещено выходить на улицу после заката, так как могут возникнуть большие неприятности. Кроме того, 17 февраля старались не стричь волосы и ногти. Предки связывали это с тем, что можно укоротить жизнь. В указанный день никогда не панировали дальние поездки.
Что можно делать 17 февраля
По традиции, из-за сильных морозов, которые всегда были 17 февраля, день проводили дома. Как правило, проводили генеральную уборку, а также занимались бытовыми делами. Особое внимание уделяли в указанный день домашним животным. А еще делали обереги от хищников.
Согласно приметам, волчий вой около домов людей предупреждал о сильных морозах. На снегопады и оттепель указывал туман. В том случае, если мыши начали бегать по снегу, то ожидается потепление.