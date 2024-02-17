Что можно и нельзя делать в день Николы Студеного 17 февраля, который называют Волчий сват

Не рекомендуется веселиться без поводов. Это может привести к финансовым потерям. Запрещено выходить на улицу после заката, так как могут возникнуть большие неприятности. Кроме того, 17 февраля старались не стричь волосы и ногти. Предки связывали это с тем, что можно укоротить жизнь. В указанный день никогда не панировали дальние поездки.