Что произошло в Хабаровске в ночь на 17 февраля

Предполагаемого грабителя банка задержали в Хабаровске. По версии следствия, на преступление его толкнули долги. Из 13 украденных миллионов рублей он успел потратить пять. Скрутили 41-летнего мужчину после вечерней службы в храме на Комсомольской площади.
В Хабаровском крае отметят День защитника Отечества. В регионе пройдут концерты, выставки и экскурсии. Чествовать причастных к празднику будут несколько дней.
Рыбаки массово выходят на неокрепший лед, рискуя своими жизнями. В феврале-марте на морском побережье действуют отжимные ветра, из-за которых ломается и отрывается припай. Любителей зимней рыбалки призывают сто раз подумать и не идти на риск.