Что произошло в Хабаровске в ночь на 17 февраля

Предполагаемого грабителя банка задержали в Хабаровске. По версии следствия, на преступление его толкнули долги. Из 13 украденных миллионов рублей он успел потратить пять. Скрутили 41-летнего мужчину после вечерней службы в храме на Комсомольской площади.