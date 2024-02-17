Уроженец Владивостока помог «Трактору» выиграть, забросив «Адмиралу» гол

Приморский «Адмирал» дома уступил «Трактору» из Челябинска — 2:3. Решающий гол хозяева пропустили за 28 секунд до конца основного время. При этом по ходу первого периода «Адмирал» вёл в счёте — 2:0.
«Мы разочарованы. Играли лучше почти весь матч. Но… Мы разочарованы, это больно для нас и для наших болельщиков», — сказал после игры нападающий ХК «Адмирал» Джованни Фьоре.
Именно Фьоре открыл счет в игре, переиграв голкипера соперников Фукале. Кстати, Джованни знаком с голкипером «Трактора» почти 20 лет. В детстве в Канаде они вместе начинали играть в хоккей.
Дебют в целом остался за «Адмиралом». На 9-ой минуте встрече преимущество хозяев удвоил Павел Махановский. Однако удержать победный счет хозяева не смогли. Как часто бывало в этом сезоне, ошибки игроков и необязательные удаления сильно повредили команде. А решающую шайбу «Адмирал» и вовсе пропустил на последних секундах. Отскочивший от вратаря «Адмирала» снаряд добил в сетку родившийся во Владивостоке нападающий «Трактора» Виталий Кравцов.
Последний домашний матч сезона для «Адмирала» пройдёт во Владивостоке в воскресенье, 18 марта.