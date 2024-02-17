Уроженец Владивостока помог «Трактору» выиграть, забросив «Адмиралу» гол

Дебют в целом остался за «Адмиралом». На 9-ой минуте встрече преимущество хозяев удвоил Павел Махановский. Однако удержать победный счет хозяева не смогли. Как часто бывало в этом сезоне, ошибки игроков и необязательные удаления сильно повредили команде. А решающую шайбу «Адмирал» и вовсе пропустил на последних секундах. Отскочивший от вратаря «Адмирала» снаряд добил в сетку родившийся во Владивостоке нападающий «Трактора» Виталий Кравцов.