Эксперт: российский ядерный буксир не станет оружием против спутников

Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников.
«Это не имеет отношения. Ядерный буксир — это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет», — сказал Эйсмонт.
Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли «Зевсом», а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются «Нуклон».
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что реализация программы будет обеспечена необходимым финансированием, поскольку освоение дальнего космоса без ядерного буксира будет невозможным.