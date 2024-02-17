Эксперт: российский ядерный буксир не станет оружием против спутников

«Это не имеет отношения. Ядерный буксир — это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет», — сказал Эйсмонт.