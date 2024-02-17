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В Хабаровском крае проводят беседы с любителями зимней рыбалки

Сотрудники регионального ГИМС МЧС проводят профилактические мероприятия в Хабаровском крае.
Источник: МЧС РФ

Последние встречи с рыбаками, которые продолжают игнорировать ход льда, прошли в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

Открытую воду в Татарском проливе уже обнаружили в районе бухты Силантьева. Как отмечают в МЧС, в феврале-марте у побережья начинаются отжимные ветра, из-за которых взламывается и отрывается припай льда. Так льдины и относит в море, иногда вместе с любителями зимней рыбалки.

Рыбакам сотрудники МЧС напоминают об опасности. И рекомендуют не рыбачить в одиночестве и обязательно брать с собой веревку и шест, которые могут помочь для спасения..

МЧС