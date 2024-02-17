В Хабаровском крае проводят беседы с любителями зимней рыбалки

Открытую воду в Татарском проливе уже обнаружили в районе бухты Силантьева. Как отмечают в МЧС, в феврале-марте у побережья начинаются отжимные ветра, из-за которых взламывается и отрывается припай льда. Так льдины и относит в море, иногда вместе с любителями зимней рыбалки.