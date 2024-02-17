160 бездомных собак и шесть кошек отловили в Комсомольске с начала года

За полтора месяца 2024 года в Комсомольске-на-Амуре отловили 166 бродячих животных. От жителей города поступило еще 265 заявок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Комсомольска.
В приюте «Спецавтохозяйства» на пожизненном содержании находится 70 собак. Все они признаны агрессивными. Семь из них были пойманы в 2024 году.
В сообщении говорится, что в 2023 году было отловлено 1121 бездомная собака и 105 кошек. Это больше, чем за предыдущие два года. В 2021-м поймали 806 животных без хозяев, в 2022-м — 826.
Через десять дней по решению ветеринара неагрессивных животных возвращают в прежние места обитания. Но есть места, куда запрещено выпускать кошек и собак. Речь идет о территориях школ, детских садов, больниц и поликлиник, парков, зон отдыха, общепита и так далее.
На отлов бездомных животных в 2024 году выделено 13 миллионов 764 тысяч рублей.
Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются в управлении ЖКХ администрации города (проспект Мира, 22), по телефонам: 8 (4217) 522−974, 8 (4217) 522−689, 8 (4217) 522−687. Режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 13:00.