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Бродячие собаки напали на мужчину в Хабаровском крае

Житель микрорайона Таёжный в Комсомольске-на-Амуре назвавшийся Павлом, призвал отстреливать бродячих собак.
Источник: МК.RU Хабаровск

«Крик души»‎ он разместил на портале «Голос 27»‎ после того, как на него напали.

Сейчас обращение передали в работу администрации Комсомольска-на-Амуре. Как описал ситуацию мужчина, собаки напали на него во дворе дома рано утром. Собака была одна, но по словам пострадавшего она «пыталась откусить кусок его бедра»‎. Мужчина смог убежать, но раны остались.

Он отметил, что пес был чипирован, а значит он уже попадал в отлов. Никаких провоцирующих нападение действий комсомольчанин, с его слов, не совершал. Решение проблемы пострадавший видит в отстреле бездомных собак.

Павел добавил, что повторять судьбу жителей Хабаровска в Комсомольске и бывшем военном городке Таёжное никто не хочет. Так он напомнил о двух резонансных нападениях: в Южном микрорайоне Хабаровска, после которого мужчина не выжил, и в Центральном. Последний пострадавший хабаровчанин в тяжелом состоянии в больнице.

Уголовное дело возбудили в Хабаровске после нападения собак на мужчину.

здоровье