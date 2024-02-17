Бродячие собаки напали на мужчину в Хабаровском крае

Павел добавил, что повторять судьбу жителей Хабаровска в Комсомольске и бывшем военном городке Таёжное никто не хочет. Так он напомнил о двух резонансных нападениях: в Южном микрорайоне Хабаровска, после которого мужчина не выжил, и в Центральном. Последний пострадавший хабаровчанин в тяжелом состоянии в больнице.