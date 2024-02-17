Бродячие собаки напали на мужчину в Хабаровском крае

«Крик души» он разместил на портале «Голос 27» после того, как на него напали.
Сейчас обращение передали в работу администрации Комсомольска-на-Амуре. Как описал ситуацию мужчина, собаки напали на него во дворе дома рано утром. Собака была одна, но по словам пострадавшего она «пыталась откусить кусок его бедра». Мужчина смог убежать, но раны остались.
Он отметил, что пес был чипирован, а значит он уже попадал в отлов. Никаких провоцирующих нападение действий комсомольчанин, с его слов, не совершал. Решение проблемы пострадавший видит в отстреле бездомных собак.
Павел добавил, что повторять судьбу жителей Хабаровска в Комсомольске и бывшем военном городке Таёжное никто не хочет. Так он напомнил о двух резонансных нападениях: в Южном микрорайоне Хабаровска, после которого мужчина не выжил, и в Центральном. Последний пострадавший хабаровчанин в тяжелом состоянии в больнице.
Уголовное дело возбудили в Хабаровске после нападения собак на мужчину.