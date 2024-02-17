Хабаровский «Амур» продолжает победную серию

— План, считаю, процентов на 90−95 удался. Благодарен команде за правильную подготовку. Оценили важность этого матча, играли строго по заданию. Серьёзных вопросов по игре особо не было. Единственное отмечу, не понравилась концовка третьего периода, когда инициативу отдали сопернику. Это вещи непозволительные. Если мы хотим играть в плей-офф, надо матчи не только доводить до конца, но и владеть инициативой и не давать себе слабинку. Сделаем поправку, думаю, следующий матч будет намного сложнее. Соперник сделает работу над ошибками, команда самолюбивая и парни будут биться до конца. Игра будет совершенно другой. Рад за Игоря Бобкова, были очень опасные броски, штанги были, он нас держал в игре. В целом не всё гладко, но более-менее хорошо.