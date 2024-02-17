Хабаровский «Амур» продолжает победную серию

В матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» одержал победу над казахстанским «Барысом». Встреча прошла в «Платинум Арене» и завершилась со счетом 4:1, сообщает ИА AmurMedia.
Стартовый отрезок получился для гостей обескураживающим. Уже на девятой секунде Станислав Бочаров открыл счёт после изящно разыгранной атаки «Амура». Спустя несколько минут Дмитрий Шевченко упрочил преимущество хабаровчан. А под занавес периода Кирилл Слепец отличился в меньшинстве и отправил на лавку Эдварда Паскуале, в игру вступил Андрей Шутов.
Четвёртая шайба влетела в ворота «Барыса» после броска Алекса Броадхёрста. В середине заключительной трети Евгений Рымарева забросил свою третью шайбу в двух последних матчах. Стоит отметить, что в этом взятии ворот передачей принял участие Роман Старченко, который добрался до юбилейной отметки в 200 ассистов в КХЛ. Этот гол и стал заключительным в матче.
В воскресенье «Амур» и «Барыс» проведут в Хабаровске второй поединок, сообщает пресс-служба ХК «Барыс».
И.о. главного тренера «Барыса» Олег Болякин:
— Такие быстрые шайбы, пропущенные в начале матча, не придают уверенности команде. Предупреждали команду, у «Амура» пять подряд было перед матчем, Хабаровск на хорошем ходу. Команда бьётся за попадание в плей-офф. Сразу говорили, игра будет непростая. Соперник играет дома хорошо, много забивает. Видимо, та усталость, которая накопилась после Владивостока, сегодня сказалась. Мы в играх с «Адмиралом» потеряли ещё двоих игроков. Защитники настолько устали, что порой принимают такие неадекватные решения, что мы их обсудим и объяснить не можем. Вот эти моменты все и прибивают команду.
— Учитывая, что «Барыс» потерял шансы на плей-офф, как мотивируете команду?
— Я уже говорил, мы играем для наших болельщиков. Плюс у нас играет много ребят из Казахстана, они учатся, совершают ошибки, но это нормально. У нас играет три состава сборной Казахстана, они получают хороший опыт. Пока они факультет еще не учили, тяжело. Когда мы приняли команду, были три равноценные тройка, травмы и эта чехарда внесли свои коррективы, поэтому меняем состав постоянно.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
— План, считаю, процентов на 90−95 удался. Благодарен команде за правильную подготовку. Оценили важность этого матча, играли строго по заданию. Серьёзных вопросов по игре особо не было. Единственное отмечу, не понравилась концовка третьего периода, когда инициативу отдали сопернику. Это вещи непозволительные. Если мы хотим играть в плей-офф, надо матчи не только доводить до конца, но и владеть инициативой и не давать себе слабинку. Сделаем поправку, думаю, следующий матч будет намного сложнее. Соперник сделает работу над ошибками, команда самолюбивая и парни будут биться до конца. Игра будет совершенно другой. Рад за Игоря Бобкова, были очень опасные броски, штанги были, он нас держал в игре. В целом не всё гладко, но более-менее хорошо.
— Делали ли акцент при подготовке, что соперник находится в турне по Дальнему Востоку?
— Мы всегда нацелены играть с первой минуты, собранно. Первый период мощно провели — это хорошо. Про поездку, мы тоже не в доме отдыха были, две тяжёлые игры с «Трактором». После первого периода не было еще ничего ясно, у соперника были хорошие моменты. Нам здорово помог вратарь.
— Отметили ли в раздевалке тот момент, что отличились все четыре звена?
— Это всегда хорошо, но главный командный результат. Команда всегда в приоритете.
— Как оцените игру Никонцева в звене Броахерста?
— Он удачно вписался, много черновой работы выполняет, где-то посвободнее стало у Броуди, стал играть раскрепощённее.