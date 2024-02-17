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Новосибирскую область на неделю скуют морозы до — 40 градусов

В Новосибирскую область на неделю придут морозы до — 40 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +5° 6 м/с 61% 751 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В область на неделю придут тридцатиградусные морозы: об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным новосибирского гидрометцентра, похолодание начнется уже в субботу, 17 февраля.

— Морозы простоят неделю — до 23 февраля, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами до — 35 градусов (в некоторых районах столбик термометра покажет — 40 градусов).

Спасатели напоминают, что нужно следить за состоянием печей и не оставлять без присмотра включенные обогреватели.