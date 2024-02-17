Новосибирскую область на неделю скуют морозы до — 40 градусов

В область на неделю придут тридцатиградусные морозы: об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным новосибирского гидрометцентра, похолодание начнется уже в субботу, 17 февраля.
— Морозы простоят неделю — до 23 февраля, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами до — 35 градусов (в некоторых районах столбик термометра покажет — 40 градусов).
Спасатели напоминают, что нужно следить за состоянием печей и не оставлять без присмотра включенные обогреватели.