Как мошенники зарабатывают на «пацанской» крипте?

Мошенники придумали новую схему обмана. На этот раз — пирамиду по мотивам нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Мошенники придумали новую схему обмана. На этот раз — пирамиду по мотивам нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В интернете стали распространять ссылку на сайт с названием «С нами точно заработаешь — слово пацана!» Организаторы предлагают сделать взнос в криптовалюте, а взамен обещают так называемые токены, которые якобы постоянно растут в цене — аж до 25% в день.
Жулики утверждают: чем больше будет людей в проекте, тем быстрее взлетит «пацанская» крипта. Мол, потом её можно продать и получить огромную прибыль. Сайт стилизован кадрами из сериала и цитатами. При этом там нет никаких контактов, кроме телеграм-канала.
Конечно же, этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. «Человеку просто обещают заработать, если он приведёт новых участников: друзей, родных, коллег. Но суть в том, что как только организаторы наберут побольше взносов, они перестанут выходить на контакт и исчезнут со всеми деньгами. А вот угадать, когда именно это случится, нельзя», — прокомментировал управляющий отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.
Найти организаторов почти нереально. Выследить, куда ушли деньги, тоже, потому что криптокошельки анонимны. Поэтому Сергей Драница напоминает кузбассовцам: привлекать деньги инвесторов вправе только финансовые организации, у которых есть лицензия Центрального Банка. Проверить это можно в реестре.
Также полезно проверять и список компаний с признаками нелегалов. С такими лучше не связываться. По информации Отделения, новая пирамида теперь тоже есть в списке.