Как мошенники зарабатывают на «пацанской» крипте?

Конечно же, этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к сериалу. «Человеку просто обещают заработать, если он приведёт новых участников: друзей, родных, коллег. Но суть в том, что как только организаторы наберут побольше взносов, они перестанут выходить на контакт и исчезнут со всеми деньгами. А вот угадать, когда именно это случится, нельзя», — прокомментировал управляющий отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.