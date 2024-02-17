Неделя с AmurMedia: новые кадры, рекордное тепло, нападения собак, третий путь, грабёж!

В администрации Хабаровска новые назначения
На должность заместителя мэра города, председателя комитета по управлению Кировским районом назначен Ожегов Олег Владимирович. Он родился в 1970 году. Имеет высшее образование. В 2005 году окончил Дальневосточную академию государственной службы. Стаж государственной и муниципальной службы — более 20 лет, опыт руководящей работы — 15 лет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В мэрии Хабаровска новое назначение
В соответствии с распорядительным документом на должность заместителя мэра города, председателя комитета по управлению Центральным районом назначен Брысин Иштван Юрьевич, сообщает ИА AmurMedia.
Василий Грановский — новый главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяник»
Воспитанник хабаровской школы хоккея с мячом Василий Грановский на протяжении 10 лет играл в составе армейцев. В его послужном списке 279 матчей, сыгранные им за «СКА-Нефтяник» в чемпионатах страны (24 забитых мяча + 5 результативных передач), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) «Пулемёт Дегтярёва».
В Хабаровске открыли движение поездов по новому третьему пути
После подключения к централизованной системе управления открыто движение по новому третьему пути на важном участке Транссиба между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2. Комплекс работ на перегоне по обустройству пути и пассажирской инфраструктуры ведется в рамках программы модернизации Восточного полигона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».
Рекордным теплом накрыло жителей Хабаровска
Температурный максимум для 13 февраля отмечен в южных районах Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на регионального гидрометцентр.
В Хабаровске появятся «умные маршруты здоровья»
Хорошие новости ожидают любителей пешей ходьбы. Хабаровские парковые и рекреационные зоны украсят так называемые «маршруты здоровья». В рамках проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья» в каждом дальневосточном городе разрабатываются и паспортизируются специальные пешеходные тропы. Помимо прочего, организаторы строят необходимую инфраструктуру и бесплатно обучают инструкторов ЗОЖ, сообщает ИА Amurmedia со ссылкой на сайт мэрии Хабаровского края.
О бродячих собаках, эвтаназии и о балансе гуманности и безопасности — Наталья Коваленко
Тема бездомных животных вызывает отклик практически у любой аудитории. Одни сразу начинают переживать за голодных и холодных кошек и собак, скитающихся по улицам. Другие вспоминают, какие болезни могут переносить бродячие животные, как часто «несчастные собачки» сворами нападают на людей.
13 млн рублей вынес из офиса хабаровского банка вооруженный грабитель
В Хабаровске сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на офис банка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Свора собак напала на хабаровчанина
Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в Интернете информации о нападении стаи бездомных собак на мужчину, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровска.
Ограбившего банк игромана поймали в Хабаровске
Дерзкий налёт на отделение банка произошло вечером по адресу Краснореченская, 69. Налетчик, имея при себе гранаты и пистолет, заставил сотрудниц отдать ему 11 миллионов рублей, также часть денег грабитель забрал в иностранной валюте.
Напавшую на мужчину собачью стаю отловили в Хабаровске
Специальные службы по отлову бродячих животных изловили опасных собак, которые недавно напали на жителя Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.