Неделя с AmurMedia: новые кадры, рекордное тепло, нападения собак, третий путь, грабёж!

В администрации Хабаровска новые назначения



На должность заместителя мэра города, председателя комитета по управлению Кировским районом назначен Ожегов Олег Владимирович. Он родился в 1970 году. Имеет высшее образование. В 2005 году окончил Дальневосточную академию государственной службы. Стаж государственной и муниципальной службы — более 20 лет, опыт руководящей работы — 15 лет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.