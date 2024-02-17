Пять проектов из Хабаровского края признаны «сильными идеями»

Проект жителей Хабаровского края по устойчивому развитию аквакультуры стал одним из пяти из региона, дошедших до очередного этапа всероссийского конкурса «Сильные идеи для нового времени». Из 30 тысяч заявок этого года статус «Тысяча лучших» также получили местные разработки из сферы гостеприимства, содействия занятости и трудоустройству молодёжи, внедрение новых технологий в муниципалитетах и создание цифрового кампуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Отмеченные экспертами пять разработок в ближайшее время представят губернатору региона Михаилу Дегтяреву. Их авторы получат всестороннюю поддержку для реализации своих проектов от исполнительных органов края.