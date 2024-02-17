Гулял по Кировке, катался на лыжах, летал на вертолете: какими были предыдущие визиты Владимира Путина в Челябинск

За четверть века Владимир Путин неоднократно приезжал на Южный Урал, причем в разных статусах — и. о. президента, премьер-министра и конечно же в должности главы государства.
Визит сегодня, 16 февраля, стал 17-м по счету. Владимир Путин побывал на Аркаиме, на краю огромного Коркинского угольного разреза, в аварийных домах поселка Роза, на месте взрыва в Магнитогорске. Не обходилось без международных встреч и посещений производств. А еще Владимир Владимирович заходил в паб на Кировке и катался на лыжах в Абзаково!
Магнитогорский металлургический комбинат, 27 ноября 1999 года
В августе 1999 года Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром. В тот год во время объезда страны он приезжал на Магнитогорский металлургический комбинат, чтобы ознакомиться с работой предприятия, осмотреть кислородно-конверторный цех, встретиться с сотрудниками ММК и провести совещание по развитию Челябинской области.
Заседание по развитию атомной энергетики в Снежинске, 31 марта 2000 года
Уже в должности исполняющего обязанности президента России Владимир Путин посетил Владимир Путин, стал Снежинск. Там прошло расширенное заседание коллегии Минатома. На встрече обсуждались вопросы развития атомной энергетики страны.
Владимир Путин заявил, что в приоритетах — безопасность атомных объектов, внедрение новых технологий и проведение конверсии оборонных предприятий. После рабочих встреч и.о. президента посетил товарищеские состязания по дзюдо между командами Челябинска и Санкт-Петербурга. Дзюдоисты из северной столицы победили южноуральцев.
Магнитогорский металлургический комбинат, 9 декабря 2000 года
Спустя почти год после первого визита на Южный Урал Владимир Путин снова прибыл в Магнитогорск, уже в статусе президента. Тогда он познакомился с производством.
А после встретился с рабочими, рассказал о планах по снижению инфляции и высказался против антидемпинговых процедур в отношении товаров отечественного производства.
На горнолыжный курорт «Абзаково», неподалеку от Магнитогорска, Владимир Путин приезжал несколько раз. В январе 2003 года он провел здесь праздники и встретил Рождество.
Многие отдыхающие не верили своим глазам, здоровались с президентом и просили сфотографироваться.
В одной из поездок он установил свой личный рекорд: за один день спустился по слаломной трассе 56 раз.
В этом году во время визита в Уфу Владимир Путин вновь вспомнил, как катался в «Абзаково»:
— Я там катался, и с удовольствием сделаю это еще раз — хорошее место.
Поездка на Аркаим и встреча с Нурсултаном Назарбаевым, 16 — 17 мая 2005 года.
Спустя несколько лет президент России пробыл в Челябинской области два дня. 16 мая Путин встретился с губернатором области Петром Суминым и обсудил планы развития Южного Урала.
В рамках визита глава государства также посетил заповедник «Аркаим». Там ему продемонстрировали реконструкции древних жилищ индоевропейцев, артефакты из керамики, бронзы и металла, обнаруженные при археологических раскопках.
На второй день визита Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Лидеры двух государств отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, возложив венок к Вечному огню мемориала героям Танкограда. Затем посетили ледовый дворец «Уральская молния».
Несмотря на то, что посещение центральной улицы Кирова не было включено в официальную программу, теплая погода побудила пройтись по ней. В результате, после прогулки Путин и Назарбаев зашли в ирландский паб Fox and Goose, где выпили по бокалу пенного напитка. В память об этом событии в заведении остался портрет лидеров, чокающихся бокалами.
Визит завершился совещанием президентов России и Казахстана с руководителями приграничных регионов обеих стран. В ходе встречи Путин и Назарбаев подписали важное соглашение, позволяющие гражданам России и Казахстана пересекать границу по внутренним паспортам, удостоверениям личности и свидетельствам о рождении для детей.
Антитеррористические учения «Мирная миссия» в Чебаркуле, 17 августа 2007 года
Почти 17 лет назад на Чебаркульском танковом полигоне провели антитеррористические учения. В «Мирной миссии» приняли участие около 6 тысяч военнослужащих стран ШОС. Помимо России были представители Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Владимир Путин наблюдал за происходящим, знакомился с картами и планом операции.
После окончания учений президент России сообщил о решении возобновить регулярные полеты дальней стратегической авиации страны, которые не проводились с 1992 года.
Магнитогорский металлургический комбинат, 24 июля 2009 года
В этот раз Владимир Путин прибыл в Магнитогорск в статусе премьер-министра. Он провел совещание по развитию черной металлургии, запустил в строй агрегат полимерных покрытий и оставил автограф на его схеме.
Кроме того, премьер-министр нажал символическую кнопку запуска Стана-5000 горячей прокатки.
Челябинский трубопрокатный завод, 23 июля 2010 года
Премьер-министр Владимир Путин посетил Челябинский трубопрокатный завод. Там он открыл цех «Высота-239».
Сейчас цех по выпуску труб большого диаметра привлекает внимание своим промышленным дизайном и подходом к производству: металлурги здесь ходят в белых халатах, а посреди цеха разбит сад камней.
Шахтерский поселок Роза, 4 февраля 2012
Владимир Путин посетил шахтерский поселок Роза в Челябинской области. Он раскритиковал местные власти за условия жизни жителей. Часть поселка буквально сползала в Коркинский угольный разрез.
Путин осмотрел жилища и потребовал срочно решить проблему аварийных домов.
Уже на следующий день, 5 февраля, начала работать комиссия, которая занялась обследованием аварийных домов и переселением людей. На решение задач требовалось 5 млрд рублей, из них 2 млрд рублей направил федеральный бюджет, столько же — казна региона. Оставшуюся сумму выделила Челябинская угольная компания.
Работы по расселению жителей начались уже спустя несколько дней. За все эти годы большую часть действительно удалось переселить, а самые ветхие, аварийные дома снесли.
Магнитогорский металлургический комбинат, 16 июля 2012 года
На этот раз Владимир Путин посетил ММК в статусе президента. Он ознакомился с комплексом по производству холоднокатаного проката, принял участие в запуске агрегатов непрерывного отжига и непрерывного горячего цинкования, пообщался с работниками предприятия.
Также провел совещание по перспективам развития черной металлургии в стране.
Чемпионат мира по дзюдо в Челябинске, 31 августа 2014 года
В это время Челябинск стал местом проведения Чемпионата мира по дзюдо. Путин решил поддержать Южный Урал в проведении серьезных спортивных соревнований и приехал на арену «Трактор» на финал соревнований, где встретился со спортсменами.
После соревнований Владимир Путин обсудил с региональными властями социально-экономическую ситуацию в регионе.
Совещание по деятельности ракетного центра В. П. Макеева в Миассе, 5 декабря 2016 года
Владимир Путин посетил ракетный центр имени Макеева, провел совещание по специфике деятельности предприятия.
После чего отправился в Челябинск, где ознакомился с работой нового предприятия «Этерно» на ЧТПЗ, где выпускают современные детали для трубопроводных систем.
Там глава государства запустил новую производственную линию и побеседовал с рабочими.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 9 ноября 2017 года
В 2017 году Челябинск стал местом проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыли на Южный Урал, чтобы обсудить тесное сотрудничество. По итогам форума лидеры двух стран подписали Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.
В присутствии президентов был подписан пакет документов разного уровня. К форуму была подготовлена комплексная программа сотрудничества двух стран на период 2018—2023 годов.
Главы государств посетили выставку «Развитие человеческого капитала» на площадке завода «Русские электрические двигатели» на территории индустриального парка «Станкомаш».
После чего Путин побывал на Челябинском компрессорном заводе и осмотрел цеха листообработки и готовой продукции, пообщался с рабочими предприятия.
Оперативное совещание в штабе МЧС в Магнитогорске, 31 декабря 2018 года
31 декабря 2018 года всю страны всколыхнула трагедия: в одном из домов Магнитогорска произошел страшный взрыв. 39 человек погибли под завалами, десятки пострадали. Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, чтобы провести совещание в оперативном штабе.
Глава государства осмотрел место трагедии, посетил больницу и пообщался с пострадавшими. Выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших.
Магнитогорский металлургический комбинат, 19 июля 2019 года
В этот раз Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, чтобы принять участие в церемонии запуска второй очереди агломерационной фабрики № 5, а также встретиться с рабочими.
Затем провел рабочую встречу с врио губернатора Алексеем Текслером.
Совещание по пожарам в Магнитогорске, 6 августа 2021 года
В июле 2021 года юг Челябинской области охватили лесные пожары. Больше всего пострадал поселок Джабык. Владимир Путин прибыл в Магнитогорск и на вертолете вместе с руководством региона и МЧС отправился осматривать пораженные пламенем районы.
После чего провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Тогда губернатор Алексей Текслер попросил у Путина поддержку в строительстве дороги до Джабыка. На тот момент дорога протяженностью 19 километров была полностью щебеночной.
Завод роботов на ЧКПЗ и промышленные площадки «Станкомаша» в Челябинске, 16 февраля 2024
Семнадцатый по счету визит Путина состоялся в Челябинске. Глава государства посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и ознакомился с первыми инженерными образцами промышленных роботов, которые здесь начали делать совсем недавно.
Роботы могут поднять груз от 30 до 120 кг. Сначала их установят на оборонных предприятиях для увеличения поставок на нужды армии.
После ЧКПЗ Владимир Путин познакомился с работой предприятия «Конар» и посетил промышленные площадки индустриального парка «Станкомаш». Там президенту показали различные изделия для отраслей российской промышленности.
Здесь же глава государства пообщался с работниками предприятий Челябинской области и студентами.