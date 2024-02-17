Гулял по Кировке, катался на лыжах, летал на вертолете: какими были предыдущие визиты Владимира Путина в Челябинск

Визит сегодня, 16 февраля, стал 17-м по счету. Владимир Путин побывал на Аркаиме, на краю огромного Коркинского угольного разреза, в аварийных домах поселка Роза, на месте взрыва в Магнитогорске. Не обходилось без международных встреч и посещений производств. А еще Владимир Владимирович заходил в паб на Кировке и катался на лыжах в Абзаково!