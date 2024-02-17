Сертификаты вручили победителям конкурса инициативного бюджетирование «Есть Решение!» в Иркутске

— Мы с вами делаем одно большое и важное дело: стремимся, чтобы наш родной город был красивым, уютным, комфортным для жителей и привлекательным для гостей. На это и направлен проект «Есть Решение!», который предложили члены партии «Единая Россия». Это по-настоящему здорово и правильно, что у каждого жителя есть возможность изменить наш город к лучшему. Главное — проявить инициативу, заявить о своем проекте, — отметил Руслан Болотов.