Сертификаты вручили победителям конкурса инициативного бюджетирование «Есть Решение!» в Иркутске

Всего в 2024 году в рамках проекта будет реализовано 599 инициатив жителей, из них 40 — из города Иркутска. Это проекты из разных направлений, например, закупка оборудования для парка отдыха «Дружба», обустройство скейт-площадки в сквере «Россия», ремонт сцены на острове Юность. Как отметил Руслан Болотов, в прошлом году в городе реализовали 27 проектов, получивших финансирование в рамках «Есть Решение!».
— Мы с вами делаем одно большое и важное дело: стремимся, чтобы наш родной город был красивым, уютным, комфортным для жителей и привлекательным для гостей. На это и направлен проект «Есть Решение!», который предложили члены партии «Единая Россия». Это по-настоящему здорово и правильно, что у каждого жителя есть возможность изменить наш город к лучшему. Главное — проявить инициативу, заявить о своем проекте, — отметил Руслан Болотов.
Он также напомнил, что в 2023 году жители подготовили 72 предложения для проекта, однако отбор прошли 40 проектов, которые воплотят в жизнь в этом году. Каждому из них на реализацию выделят до двух миллионов рублей.
Кроме того, во время мероприятия были вручены благодарственные письма активным родителям и педагогам школ за вклад в создание комфортных и безопасных условий для обучения и развития детей в Иркутской области в рамках программы капитального ремонта и строительства новых школ и детских садов, реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Благодарности получили десять человек, в том числе родители, директора и их заместители.
— Капитальные ремонты школ и детских садов — это президентская программа, которую запустил на территории всей Российской Федерации. Иркутская область здесь один из лидеров, потому что мы не только получаем федеральные деньги на эти капитальные ремонты, но и добавляем свои областные средства практически ежегодно. Для нас важно, насколько качественно будет выполняться эта программа, поэтому мы привлекаем к этой работе родителей, — прокомментировала Наталья Дикусарова.
Для гостей мероприятия также провели экскурсию по реконструированному зданию КДЦ «Марат». Раньше в этом здании располагался кинотеатр, теперь предусмотрены помещения для занятий художественным творчеством, рукоделием, музыкой и танцами. На первом этаже разместилась одна из старейших иркутских библиотек — муниципальная библиотека № 3 Централизованной библиотечная системы Иркутска.