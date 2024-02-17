Сказочные фотографии, подледный дайвинг и еще 5 причин посетить Байкал зимой

Конец февраля и март — самое «горячее» время на Байкале. Туристы со всей страны едут ради удивительно прозрачного льда с пузырьками и снежных активностей на любой вкус: от неспешных прогулок до экстремального дайвинга. И сибирские морозы не станут помехой: зимой озеро отдает накопленное тепло, так что температура здесь может быть на три-пять градусов выше, чем в Иркутске.
1. Ледяные гроты и пещеры
В идеале, чтобы полюбоваться замерзшим озером во всей красе, нужно не меньше пяти дней и не меньше 50 тысяч рублей на человека. Именно столько запрашивают за тур из Иркутска на остров Ольхон — жемчужину Байкала.
— Покатаетесь на коньках на самом большом в мире «катке», увидите заснеженные гроты и пещеры, погуляете по кристально чистому льду, покрытому пузырьками и паутиной трещин, — ведь именно здесь он самый живописный, — рассказывают гиды. — А еще посетите священный мыс Хобой на севере Ольхона, съездите на буддийский остров Огой, узнаете местные легенды и загадаете желания.
Важно! В этом году лед из-за потепления лед на озере непрочный, так что автомобильную переправу на Ольхон временно закрыли. Передвижение безопасно только на хивусах — лодках на воздушной подушке.
2. Сказочные фотографии
Как такую красоту не запечатлеть? Отдельный вид удовольствия — однодневный фототур. Стоит недешево, от 15 тысяч рублей, но зато память на всю жизнь.
— Объезжаем юг Ольхона и далее на север, до поселка Хужир. Вдоль берега — самые живописные локации: гроты, скалы, ледяные наплески. Успеваем сделать до семи остановок в разных местах, чтобы пофотографироваться. Наряд, укладка, макияж, помощь с позированием — все включено в стоимость, — рассказывает гид-экскурсовод, фотограф Ольга Ли. — Приезжают, в основном, девушки, семейные пары, часто заказывают свадебные съемки.
3. Рыбалка
Ничего нет вкуснее на Байкале, чем свежесваренная уха из омуля. А тем более, если вы его поймали сами! Подледная рыбалка — популярный вид отдыха и медитации. Ездят турами в Большое Голоустное, Култук, Малое море, со стороны Бурятии — Чивыркуйский залив.
— Пять дней, от заката до рассвета, проводим с удочкой. Тут уж как повезет: можно и несколько килограммов выловить (любительский лов разрешен, но не больше пяти кг на человека в день), а можно и пару хвостов. Рыба ведь реагирует на смену погоды, на землетрясения, а они на Байкале происходят регулярно, — рассказывает гид-экскурсовод, организатор джип-туров Алексей Пономарёв. -Как подготовиться? Главное — теплая и непродуваемая одежда, так как на озере сильные ветра.
Стоит такой тур около 90 тысяч рублей вместе с трансфером, питанием и проживанием в домиках на берегу.
4. Купание в горячих источниках
Представьте, вы в купальнике, нежитесь в ванне с теплой водой, при этом дышите морозным воздухом, а вокруг идет снег! Горячих источников вокруг озера полно: на юге самые известные — Аршан и Жемчуг, в Бурятии — Горячинск, Чивыркуйский залив, на севере — Гоуджекит, Дзелинда, Хакусы. Помимо кайфа, получите целебный эффект: воды минеральные, лечат болезни кожи, нервной системы, дыхательных путей и другие.
5. Подледный дайвинг
По льду нагулялись, а как насчет увидеть его изнутри? Отважится не каждый, но в поселке Листвянка готовы организовать зимний дайвинг даже для новичков, на глубину от трех метров.
— Погружения проходят в 50−200 метрах от берега и длятся от пяти минут до получаса в зависимости от вашего состояния, — объясняют в дайвинг-центрах. — Прозрачность воды зависит от наличия снега на льду. Цена вопроса — от 7500 рублей за прокат снаряжения и услуги инструктора. Можно заказать фотосъемку.
А после в баньку! Распариться и окунуться в студеную байкальскую воду.
6. Лыжи и сноуборд
Любителям горных лыж и сноуборда стоит зарулить в Байкальск, на гору Соболиную (1000 м над уровнем моря). А для ценителей острых ощущений — фрирайд, то есть катание вне подготовленных трасс. Самые подходящие для этого склоны находятся на границах Иркутской области и Бурятии: на юге Байкала это гора Мамай, на севере — перевал Даван. Но помните, что есть риск попасть под лавину, поэтому не пренебрегайте специальным снаряжением и попросите опытного местного гида вас сопроводить.
7. Катание на маламутах
В поселке Малое Голоустное, в полутора часах езды от Иркутска, есть база аляскинских маламутов (это порода собак крупнее и сильнее хаски). Загляните, чтобы с ветерком проехать на упряжке. Катание по таежной трассе длиной от двух до пяти километров — от 2400 рублей, общение с дружелюбными псами — бесценно. Особенно в восторге будут дети! Хозяева усадьбы вдобавок накормят обедом. А после можно рвануть на Байкал.