Сказочные фотографии, подледный дайвинг и еще 5 причин посетить Байкал зимой

— Пять дней, от заката до рассвета, проводим с удочкой. Тут уж как повезет: можно и несколько килограммов выловить (любительский лов разрешен, но не больше пяти кг на человека в день), а можно и пару хвостов. Рыба ведь реагирует на смену погоды, на землетрясения, а они на Байкале происходят регулярно, — рассказывает гид-экскурсовод, организатор джип-туров Алексей Пономарёв. -Как подготовиться? Главное — теплая и непродуваемая одежда, так как на озере сильные ветра.