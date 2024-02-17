Погранпереход «Краскино — Хуньчунь» будет работать без выходных и на 2 часа дольше

Погранпереход «Краскино — Хуньчунь» на основании обращения правительства Приморья будет работать на 2 часа дольше. Это позволит увеличить пропускную способность, об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на филиал ФГКУ Росгранстрой.