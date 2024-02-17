Погранпереход «Краскино — Хуньчунь» будет работать без выходных и на 2 часа дольше

Погранпереход «Краскино — Хуньчунь» на основании обращения правительства Приморья будет работать на 2 часа дольше. Это позволит увеличить пропускную способность, об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на филиал ФГКУ Росгранстрой.
С 18 февраля 2024 года пассажирское направление будет работать с 9:00 до 19:00 по местному времени без выходных.
«Совместная работа российской и китайской сторон, направленная на увеличение времени работы пункта пропуска Краскино, позволит с большим комфортом планировать пересечение границы», — рассказал руководитель ФГКУ Росгранстрой Геннадий Безлобенко.
Что касается праздников, то 23 февраля и 8 марта пункт также будет работать без выходных.
Напомним, ранее «КП» писала о том, что Генконсульство Китая во Владивостоке возобновило выдачу виз для жителей Приморского края.