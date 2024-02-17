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Синоптики предупредили жителей Астаны и ещё четырёх городов

По прогнозам «Казгидромета», неблагоприятные метеорологические условия 17 февраля ожидаются в Караганде, Темиртау, Актобе, Астане, днём в Балкаше, передаёт BaigeNews.
Сейчас в Ричмонде: +6° 5 м/с 49% 754 мм рт. ст. +10°
Источник: Екатерина Романова

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие три дня сохранится морозная бесснежная погода, а также рассказали, какой в этом году будет весна.