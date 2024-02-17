Специалисты объяснили, почему дикие звери выходят к людям в Иркутской области

Зачем дикие животные выходят к людям? На этот вопрос ответили специалисты «Заповедного Прибайкалья».
— Если на улицах города, села появилось копытное, например, косуля, то скорее всего животное ищет защиты от хищников. На их фоне человек выглядит не столь страшно, — объясняют в нацпарке. — Волки, рыси, соболи могут прийти за лёгкой добычей в виде домашних питомцев на самовыгуле, домашних птиц. Молодых хищников из леса ближе к людям могут вытеснять их старшие и более агрессивные собратья, когда популяция существенно растёт и требуются новые территории.
Также эксперты рассказали об особенностях поведения хозяев тайги. Медведи зачастую приходят в «цивилизацию», чтобы изучить свалки. Прежде всего их привлекает запах остатков пищи. Также более слабых самцов притесняют те, кто сильнее.
Что касается хищных птиц и летучих мышей — они ищут комфортное место для сна. Лучше всего для этого подходят чердаки и «заброшки».