Специалисты объяснили, почему дикие звери выходят к людям в Иркутской области

— Если на улицах города, села появилось копытное, например, косуля, то скорее всего животное ищет защиты от хищников. На их фоне человек выглядит не столь страшно, — объясняют в нацпарке. — Волки, рыси, соболи могут прийти за лёгкой добычей в виде домашних питомцев на самовыгуле, домашних птиц. Молодых хищников из леса ближе к людям могут вытеснять их старшие и более агрессивные собратья, когда популяция существенно растёт и требуются новые территории.