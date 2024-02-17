Аномальные морозы до −38 задержатся в Омске надолго

По информации сервиса визуализации погоды Ventusky, морозная погода пока не собирается покидать Омскую область. Так, предположительно, до 23 февраля температура ночью будет опускаться до −31, а днём в указанный период будет держаться на уровне −23… −24.
Судя по прогнозу, начнёт теплеть, хоть и незначительно, только 24 февраля. Ночью температура может опуститься до −26, но днём — лишь до −16.
Отметим, чт, по данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь на ближайшее воскресенье, 18 февраля, прогнозируется понижение до −32, а местами до −38. До таких же отметок температура может опуститься и ночью 19 февраля.