Еще 15 электрозаправок установят в Хабаровском крае

Предполагается, что в скором будущем зарядить электромобиль или гибрид можно будет на трассах Хабаровск-Биробиджан и Хабаровск-Комсомольск.
Как сообщили в краевом правительстве, установка таких станций идет по проекту «Шелковый путь», который должен соединить сетью элеткрозаправок путь от Москвы до Дальнего Востока. Максимальное расстояние между такими заправками должно быть не более 150 километров.
В Хабаровском крае из 15 планируемых новых станций десять будут расположены по трассам Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск-Биробиджан. Несколько будет установлено в Южном микрорайоне краевой столицы и в Комсомольске-на-Амуре.
Сейчас в регионе действует 30 частных электрозаправок. Новые будут оборудованы в том числе разъемом для китайских электромобилей и гибридов.