Еще 15 электрозаправок установят в Хабаровском крае

Как сообщили в краевом правительстве, установка таких станций идет по проекту «Шелковый путь»‎, который должен соединить сетью элеткрозаправок путь от Москвы до Дальнего Востока. Максимальное расстояние между такими заправками должно быть не более 150 километров.