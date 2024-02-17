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Еще 15 электрозаправок установят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выбрали 15 мест для установки электрозаправочных станций для автомобилей.
Источник: Правительство Хабаровского края

Предполагается, что в скором будущем зарядить электромобиль или гибрид можно будет на трассах Хабаровск-Биробиджан и Хабаровск-Комсомольск.

Как сообщили в краевом правительстве, установка таких станций идет по проекту «Шелковый путь»‎, который должен соединить сетью элеткрозаправок путь от Москвы до Дальнего Востока. Максимальное расстояние между такими заправками должно быть не более 150 километров.

В Хабаровском крае из 15 планируемых новых станций десять будут расположены по трассам Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск-Биробиджан. Несколько будет установлено в Южном микрорайоне краевой столицы и в Комсомольске-на-Амуре.

Сейчас в регионе действует 30 частных электрозаправок. Новые будут оборудованы в том числе разъемом для китайских электромобилей и гибридов.