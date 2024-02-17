Мэр Иркутска Руслан Болотов предупредил о своем «двойнике»

Жителей Иркутска вновь атакуют телефонные мошенники. На этот раз аферисты выманивают деньги, притворяясь мэром. Фейковый аккаунт Руслана Болотова был обнаружен на просторах популярного мессенджера. Об этом с подписчиками поделился сам градоначальник.