Мэр Иркутска Руслан Болотов предупредил о своем «двойнике»

Жителей Иркутска вновь атакуют телефонные мошенники. На этот раз аферисты выманивают деньги, притворяясь мэром. Фейковый аккаунт Руслана Болотова был обнаружен на просторах популярного мессенджера. Об этом с подписчиками поделился сам градоначальник.
— Пожалуйста, не реагируйте и не отвечайте на эти сообщения, — предостерегает мэр столицы Приангарья. — Отправил запрос в техподдержку «Телеграма» с просьбой его заблокировать.
Ранее на «двойников» пожаловались главы сразу нескольких российских городов: Бердска, Благовещенска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Юрги и других.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о мошеннической схеме обмана в соцсетях с помощью нейросетей. На уловку жуликов попалась 23-летняя блогер Анастасия Богданова.