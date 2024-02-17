«Овсянка, Озеро-парк и ретро-поезд»: начальник КрасЖД рассказал о новых маршрутах и платформах

«Мы вместе с региональными властями готовимся к празднованию 100 летнего юбилея нашего знаменитого земляка, писателя Виктора Петровича Астафьева. Сейчас завершается строительство новой 90-метровой пассажирской платформы Овсянка, которая расположена в шаговой доступности от будущего Национального центра Астафьева. Платформа позволит не только достойно принять большое количество гостей и туристов, которые приедут на юбилейные мероприятия, но и повысит уровень комфорта жителей самого поселка и всех, кто пользуется электропоездами на маршруте Красноярск — Дивногорск».