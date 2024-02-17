«Овсянка, Озеро-парк и ретро-поезд»: начальник КрасЖД рассказал о новых маршрутах и платформах

Новая пассажирская платформа Овсянка появится на туристическом направлении Красноярской магистрали Красноярск — Дивногорск. Об этом рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин в рамках Дня ОАО «РЖД» в Законодательном Собрании Красноярского края, которое состоялось в необычном формате выездного совещания, включающего осмотр объектов инфраструктуры линии Красноярск — Дивногорск.
На совещании обсуждались итоги и перспективы социально-экономического развития Красноярской магистрали, в том числе — региональных пригородных пассажирских перевозок. В нем приняли участие председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания Красноярского края Егор Васильев, депутаты, представители Министерства транспорта Красноярского края.
«Мы вместе с региональными властями готовимся к празднованию 100 летнего юбилея нашего знаменитого земляка, писателя Виктора Петровича Астафьева. Сейчас завершается строительство новой 90-метровой пассажирской платформы Овсянка, которая расположена в шаговой доступности от будущего Национального центра Астафьева. Платформа позволит не только достойно принять большое количество гостей и туристов, которые приедут на юбилейные мероприятия, но и повысит уровень комфорта жителей самого поселка и всех, кто пользуется электропоездами на маршруте Красноярск — Дивногорск».
Он отметил, что пригородные пассажирские перевозки — безусловный приоритет для Красноярской магистрали. Благодаря успешной совместной работе с правительством Красноярского края сохраняется и расширяется маршрутная сеть, этот вид транспорта остается максимально востребованным и доступным для населения.
Результатом совместной работы в 2023 году стали новые региональные маршруты. Так, впервые пригородные поезда соединили Красноярск с Назарово и Кия-Шалтырем, охватив дополнительные населенные пункты, где отсутствовало пригородное сообщение.
При поддержке краевых властей развивается проект «Городская электричка Красноярска». Так, в 2023 году, началось строительство дополнительной посадочной платформы и пешеходного моста на одной из самых востребованных пассажирских станций Советского района — Красноярск Северный. Это работа на перспективу: новая инфраструктура создаст условия для увеличения пропуска электричек после строительства второго пролета моста «777» и запуска кольцевого движения.
В планах II этапа развития «Городской электрички» до 2028 года — строительство платформы Озеро-Парк в Октябрьском районе Красноярска, реконструкция платформ Красноярские Столбы и Турбаза в Свердловском районе.
На дивногорской ветке, которая охватывает 10 туристских объектов Красноярска, совместно с правительством региона прорабатывается возможность запуска ретро-поезда.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края Егор Васильев подчеркнул, что Красноярский дорожный филиал ОАО «РЖД» играет основополагающую роль в экономике региона и в обеспечении мобильности населения.
«Мы сегодня обсуждали и пригородное сообщение, и развитие туристических направлений. Красноярский край — это очень большая территория, и железная дорога успешно решает вопросы транспортной доступности. Кроме того, городские электропоезда РЖД — важная часть транспортного комплекса города Красноярска. В перспективе железнодорожное кольцо в увязке с трамвайной сетью и метро будут выполнять функцию основного перевозчика для горожан. За таким общественным транспортом будущее — это эффективно, всепогодно и удобно».