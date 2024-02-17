Полицейские и спасатели вызволили 67 человек из снежного плена в Жетысу

— Резкое похолодание на территории региона, сопровождающееся морозами, гололедицей и метелями, вызвали массу проблем у автовладельцев. В этих условиях полицейскими совместно со спасателями и дорожными службами принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог. Однако есть и те, которые, игнорируя ограничения движения, выезжают в непогоду, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам, — отметил командир взвода БПП ДП Думан Сенгирбаев.
Водители выразили признательность полицейским, спасателям и сотрудникам дорожных служб.
В минувшие сутки из-за неблагоприятных погодных условий закрыты многие дороги республиканского и областного значения. Полицейские усилили патрулирование и работают в круглосуточном режиме.
Стражи порядка просят граждан не игнорировать сообщения метеослужб, следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности при выезде в дальную дорогу.