Рейсы задерживаются в Алматы: что происходит в аэропорту

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. 20 рейсов (на 9.30 утра по времени Астаны) задерживаются в аэропорту Алматы.
По данным онлайн-табло, задерживается 12 авиарейсов на вылет и 8 на прибытие.
Прилагаем скриншоты табло с официального сайта воздушной гавани.
Задержки рейсов начались в пятницу, 16 февраля. Накануне в аэропорту сообщили о сложных метеоусловиях — это «ливневый снег, сильный снегопад с ограниченной видимостью, резкое похолодание».
Так, за 16 февраля в аэропорту Алматы было отменено 5 рейсов и задержано 60, прокомментировали ситуацию в комитете гражданской авиации.
Ночью в воздушной гавани в ожидании вылета находились около 750 пассажиров.
«Отмечаем, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта», — отметили в ведомстве.
По мере улучшения погодных условий ситуация с задержками рейсов стабилизируется, отмечали в комитете.
Ситуация в аэропорту Астаны
В аэропорту столицы к данному часу также задерживаются рейсы.
На прибытие — больше 10, 2 отменены, на вылет — 6 рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло.