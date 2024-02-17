В Красноярске из Северного в «Тихие зори» начали ездить электробусы (видео)

Накануне в краевой столице официально утвердили цену проезда в электробусах. Так цена за одну поездку в новом электротранспорте составила 32 рубля, что на 4 рубля дешевле, чем поездка в маршрутном автобусе. Рассчитаться за проезд можно наличными, а также по банковской, транспортной или социальной картам.