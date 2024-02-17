В Красноярске из Северного в «Тихие зори» начали ездить электробусы (видео)

В Красноярске из Северного в «Тихие зори» начали ходить первые электробусы. Об этом сообщили в мэрии.
Городской электротранспорт впервые вышел на самостоятельный маршрут сегодня, 17 февраля. Его путь пролегает через Октябрьский мост, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», а также улицы Матросова и Свердловская.
«Узнать электробусы легко — спереди они отличаются от автобусов расцветкой и электронным табло. В приложении их расписание можно будет увидеть во вкладке “Автобусы”. Это будет маршрут № 1», — пояснили в пресс-службе администрации Красноярска.
Накануне в краевой столице официально утвердили цену проезда в электробусах. Так цена за одну поездку в новом электротранспорте составила 32 рубля, что на 4 рубля дешевле, чем поездка в маршрутном автобусе. Рассчитаться за проезд можно наличными, а также по банковской, транспортной или социальной картам.
Напомним, что тестовые испытания на дорогах города электробусы прошли в январе текущего года. В числе первых пассажиров вместе с горожанами в новом транспорте прокатились губернатор края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов.