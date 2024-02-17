Столбик термометра в Хабаровском крае на днях может подняться до +3…+7°С

По уточнённой Дальневосточного УГМС, на большей части Хабаровского края в связи с выходом циклона и действием его активных фронтальных разделов ухудшится погода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.