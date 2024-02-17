Столбик термометра в Хабаровском крае на днях может подняться до +3…+7°С

По уточнённой Дальневосточного УГМС, на большей части Хабаровского края в связи с выходом циклона и действием его активных фронтальных разделов ухудшится погода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Так, 19 февраля 2024 года наиболее неблагоприятная метеообстановка ожидается на территории южных (Бикинский, Вяземский, им. Лазо) и части центральных (Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский Верхнебуреинский) районов края. Синоптики прогнозируют осадки различной интенсивности в виде снега, местами мокрого снега, без достижения критериев опасного метеоявления.
Кроме того, днём столбик термометра может подняться до +3, +7°С. Колебание температур, слабоположительных днем, отрицательных ночью, приведёт к образованию гололёда на дорогах региона. Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю призывает и пешеходов, и автолюбителей соблюдать правила безопасности.