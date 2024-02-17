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Чем опасно повышение солености Азовского моря — мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. Дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым предупредили руководители Морского гидрофизического института РАН.

Как пояснил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос, мониторингом уровня осолонения Азовского моря занимаются ученые Гидрофиза и Южного научного центра в Ростове-на-Дону.

«Проблема осолонения связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. К сожалению, постепенно эта проблема нарастает. А решения пока не предвидится».

сказал Георга-Копулос

В свою очередь директор института Сергей Коновалов назвал происходящее в Азовском море «экологической катастрофой».

«Соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. Соответственно больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море».

сказал Коновалов

По словам ученого, в результате следует ждать существенного изменения в биологических сообществах. Если ситуация не изменится, то «привычные виды рыб, которые жили, развивались и вылавливались в Азовском море, исчезнут». Произойдет «замена на черноморскую рыбу», резюмировал он.

Ранее научный сотрудник Института биологии южных морей Дмитрий Куцын сообщил о существенном уменьшении размеров особей таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса.

экология
флора и фауна