Чем опасно повышение солености Азовского моря — мнение

По словам ученого, в результате следует ждать существенного изменения в биологических сообществах. Если ситуация не изменится, то «привычные виды рыб, которые жили, развивались и вылавливались в Азовском море, исчезнут». Произойдет «замена на черноморскую рыбу», резюмировал он.