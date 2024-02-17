В Приморье ежедневно ведется радиологический контроль

В Приморском крае с начала 2024 годы уже выполнено 90 проб морской воды. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по поручению регионального Роспотребнадзора контролируют радиационную безопасность из-за сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«В ежедневном режиме проводится мониторинг радиационного фона на территории Приморского края, а также исследование морской воды по показателям радиационной безопасности. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности не превышает средних многолетних показателей», — отметила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Елена Пятырова.
Помимо этого специалисты контролируют радиологические показатели рабы и морепродуктов в обороте.