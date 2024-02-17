Все в стрессе: Гехт рассказала о конфликте между первоклассниками челябинской школы № 30

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала подробности конфликта между первоклассниками челябинской школы № 30, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее в соцсетях сообщалось, что родители учеников первого класса выражают обеспокоенность в связи с агрессивным поведением их одноклассников из семей мигрантов. По данному сообщению местными следователями была организована проверка. Историю взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, надзорные мероприятия осуществляет прокуратура.
По словам Гехт, 16 февраля собралась большая рабочая группа, включая руководство школы, представителей Комитета образования, заместителя главы администрации города, Следственного комитета, прокуратуры, сотрудников Управления МВД, психологов.
«Совершенно ясно, что конфликт никакого отношения не имеет к межнациональной теме. Это конфликт учеников внутри класса, с которым теперь помогают разобраться психологи-медиаторы. Также стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях. Женщина будет приглашена в отделение полиции для беседы, поскольку ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни. Нас тревожит судьба детей родительницы, которые сейчас находятся в состоянии стресса. Будем продолжать стремиться к конструктивному диалогу с ней в интересах ее же детей».
Кроме того, по ее данным, запланирована беседа и с родителями, и с учениками. На данный момент, по оценке Гехт, обстановка в классе рабочая: дети продолжают учиться, играть, общаться. «Добавлю, что мы, безусловно, будем пресекать все элементы разжигания межнациональной розни и всегда будем стоять на стороне детей», — заключила она.