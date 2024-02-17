Все в стрессе: Гехт рассказала о конфликте между первоклассниками челябинской школы № 30

«Совершенно ясно, что конфликт никакого отношения не имеет к межнациональной теме. Это конфликт учеников внутри класса, с которым теперь помогают разобраться психологи-медиаторы. Также стала очевидна роль одной из мам, которая нагнетает ситуацию, не готова к компромиссу, позволяет себе оскорбления в адрес педагогов и обнародование персональных данных в соцсетях. Женщина будет приглашена в отделение полиции для беседы, поскольку ее позиция имеет признаки разжигания межнациональной розни. Нас тревожит судьба детей родительницы, которые сейчас находятся в состоянии стресса. Будем продолжать стремиться к конструктивному диалогу с ней в интересах ее же детей».